Bologna Fc: infortunio per Danilo, ko tre settimane

Danilo Larangeira si ferma per tre settimane. E' il verdetto degli accertamenti medici per il difensore 35enne, infortunato da una lesione alla coscia destra. Il brasiliano dovrà stare fermo per qualche match e questo pone le condizioni per un cambio nella formazione. In pole per la sua sostituzione al momento c'è Bani, altri candidati sono Denswil, Tomyasu oppure Medel. Il Bologna sfiderà in trasferta il Brescia, domenica 15 settembre alle 15.