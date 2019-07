Bologna Fc: mercato giocatori, arriva il difensore Stefano Denswil

Arriva un altro innesto per la rosa del Bologna Fc. Dopo Shouten, il club rossoblu ha formalizzato l'acquisto del difensore centrale Stefano Denswil, dalla formazione olandese del Brugge.

26 anni, alto 1 metro e 88 centimetri per 76 Kg, Denswil è un difensore centrale di piede mancino. Con sette stagioni da professionista alle spalle, Denswil ha militato con Ajax e Bruges con 19 partite in Champions e 7 in Europa League. E' considerato dal club "esplosivo, di grande fisico e ottima tecnica" e nelle sue sette stagioni da professionista "ha dimostrato una capacità di palleggio invidiabile per uno stopper, oltre a doti non comuni nel gioco aereo". Per il 26enne ci sono anche i goal (10 reti in 177 presenze), ed è utilizzabile per le punizioni dal limite.