Bologna Fc, mercato giocatori: Palacio confermato, arriva Shouten

Mentre la campagna abbonamenti procede con buoni numeri, circa 3mila le attuali sottoscrizioni, il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Rodrigo Palacio per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2020. E' il terzo rinnovo per il 37enne, corteggiato nell'ultimo periodo anche dall'Atalanta.

Firma nel settore centrocampo per Jerdy Shouten, 22enne olandese proveniente dall'Excelsiore di Rotterdam. Assieme a Dijks è il secondo olandese a giocare in Rossoblu nella storia dei 110 anni del club. Trattative in dirittura di arrivo anche per il 19enne danese Skov Olsen. Stesso discorso in entrata per il difensore 26enne Stefano Denswil. Contatti buoni anche con un altro centrale, il giapponese Tomyasu. Le incognite in uscita riguardano soprattutto Santander.

