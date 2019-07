Bologna Fc: Tomiyasu in ritiro, Mihajlovic inizia le cure

Doppia seduta di allenamento per il Bologna Fc nel primo giorno di cure per il mister Sinisa Mihajlovic. Così i Rossoblu provano a ripartire, dopo la notizia shock dei giorni scorsi che ha costretto l'allenatore a rimanere sotto le Due Torri. Nel pomeriggio in campo è arrivato anche il neoacquisto Takehiro Tomiyasu, per una prima sgambata in campo. Domani per i rossoblu giornata libera, i lavori al campo Laranz riprenderanno giovedì. Nel frattempo la società fa sapere che sono già oltre 10mila le tessere abbonamento vendute finora.