Bologna Fc, in trasferta contro il Brescia: Mihajlovic non ci sarà

Sinisa Mihajlovic non sarà in panchina nella prossima trasferta del Bologna a Brescia (domenica 15 settembre alle 15). L'allenatore 50enne, dopo aver presenziato di persona sia al debutto con Verona che alla sfida casalinga contro la Spal, salterà il match anche se rimarrà colegato in remoto con lo staff tecnico per manovrare l'undici Rossoblu.

Iniziano per Miha infatti i nuovi cicli di cure all'ospedale Sant'Orsola, cure che lo terranno giocoforza lontano dalla panchina per i prossimi appuntamenti. Un rientro in corsia previsto e calendarizzato, che arriva dopo il primo round che l'ex bomber sta giocando contro la leucemia. In panchine a fare le sue veci e in collegamento, saranno i vice Tanjga e De Leo.