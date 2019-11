Nazionale Under 16, tra gli azzurrini anche un giovanissimo del Bologna

Da Taranto al Bologna e di nuovo in nazionale. Il Bologna fc continua a dimostrarsi capace di cogliere e coltivare talenti, una sua giovane promessa, Mattia Motolese, è stata chiamata in nazionale under 16.

Il giovane difensore è stato nuovamente chiamato a comporre la rosa degli azzurrini. In programma una doppia amichevole contro l’Ungheria martedì 26 e giovedì 28 novembre a Telki.

Il Bologna fc si congratula attraverso il suo sito per questo giovane giocatore che si cimenterà in un terreno internazionale, che lo arricchirà di esperienze che sicuramente gli saranno utili in futuro e lo miglioreranno come giocatore.

Motolese inoltre aveva già fatto parte degli azzurrini per il torneo Val de Marne il mese scorso concluso al primo posto davanti a Russia, Belgio e Francia. Questo ragazzo del 2004 cominciò a giocare a calcio all’età di 9 anni per la stella azzurra Lizzano nella sua città natale in Puglia, vicino a Taranto per poi indossare la casacca Cryos fino all’agosto scorso quando fu chiamato a giocare sotto le due torri