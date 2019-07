Bolognsa Fc, presentate le nuove maglie

Sono state presentate e da oggi sono in vendita anche online le nuove maglie Marcon del Bologna Fc per la prossima stagione 2019/2020. Alcuni dettagli sono stati rinnovati, come le righe della maglia di casa, che da quattro righe passano a cinque. La divisa Home presenta anche il collo a V e a sinistra, lato cuore, lo stemma del Bologna realizzato sempre in silicone con un ologramma 3D che riporta il numero 110, in riferimento all’anniversario del club fondato nel 1909. La vestibilità della divisa è slim fit e la presenza di inserti in micromesh rende il capo più leggero e traspirante.

La maglia Away, bianca con effetto melange/fiammato, si differenzia per il girocollo con bordi in maglieria ed è caratterizzata sul fronte da una banda diagonale rossa e blu. Come per la maglia home il backneck è personalizzato con il logo del club e nel retrocollo la scritta “We Are One”. Il Macron Hero blu è applicato sul petto a destra, mentre a sinistra, lato cuore, lo stemma del Bologna in ologramma 3D. Vestibilità e dettagli tecnici sono identici alla versione home.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!