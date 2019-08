Mercato Bologna Fc: Pulgar saluta per Firenze, Rizzo al Livorno

Erick Pulgar è un giocatore della Fiorentina. Arriva ora l'ufficialità dal club, ma da un paio di giorni il centrocampista cileno era già a Firenze per le visite e la firma. Per Pulgar al Fiorentina ha pagato al Bologna 10 milioni, con otto di plusvalenza. Il 25enne era aprodato a Bologna quattro anni fa da oltreoceano. Altro movimento in uscita al centrocampo, dove il 27enne centrocampista Luca Rizzo torna in prestito, questa volta al Livorno. Tornerà il 30 giugno 2020.