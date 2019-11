Bologna Fc, Orsolini convocato dalla Nazionale di calcio

L'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini farà parte della Nazionale, almeno per queste partite. La notizia è stata riportata dal Bologna Fc. "Grande soddisfazione per il nostro Riccardo Orsolini, convocato dal ct Mancini insieme ad altri 28 azzurri per gli ultimi due impegni della Nazionale nel girone di qualificazione (peraltro già ottenuta, ndr) agli Europei: l’Italia scenderà in campo venerdì 15 alle 20:45 a Zenica contro la Bosnia e lunedì 18 alle 20:45 a Palermo contro l’Armenia".

Orsolini andrà quindi ad affiancarsi al reparto delle punte, dove restano fissi i punti di Ciro Immobile e Andrea Belotti.