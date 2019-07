Mercato Bologna Fc, chi entra e chi esce: Rossoblu in ritiro a Castelrotto

E' iniziato il ritiro a Castelrotto, in provincia di Bolzano il ritiro estivo del Bologna, dove sotto la regia di Sinisa Mihajlovic fino al 20 luglio al centro sportivo Laranz i rossoblu si dedicheranno alla preparazione atletica e tecnica in vista del campionato 2019-2020. Intanto continuano gli acquisti e le vendite sul fronte del mercato, dopo l'ingresso in rosa di Denswil, Tomiyasu e Shouten. Avenatti è stato ceduto allo Standard Liegi mentre Santurro andrà alla Sanbenedettese. Sul fronte degli ingressi da registrare l'arrivo del giovanissimo centrocampista Musa Juwara dal Chievo.