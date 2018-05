VIDEO | Bologna Fc: Esonero Donadoni, Saputo: 'Inzaghi? Vedremo, rosa ampia'

Non trova conferme ufficiali il rumor circolato nei giorni scorsi, secondo cui in panchina era dato l'arrivo di Pippo Inzaghi, al posto di Roberto Donadoni, l'allenatore rossoblu in uscita dopo due anni e mezzo a capo della squadra rossoblu.

E' il presidente Joey Saputo a tenere aperte tutte le porte, posizione rimarcata stamane in conferenza stampa, tenutasi allo stadio stamane. Intanto, indiscrezioni di stampa riportano in tre i nomi per l'avvicendamento: Pippo inzaghi, ora in forze al Venezia di Tacopina in lotta per la serie A, Roberto De Zerbi, in uscita dal retrocesso Benevento e infine Francesco Giudolin, già passato sotto le Due Torri tra il 2000 e il 2003. Saputo si è anche soffermato sui risultati di questo campionato e li ha commentati, e ha anche fornito indicazioni sulla ristrutturazione dello stadio e sui campi di gioco sostitutivi per le partite.