Shalke04-BolognaFc, finisce 2-3: a segno Poli, Sansone e Palacio

Torna il sorriso in casa Rossoblu. Dopo la sconfitta con il Colonia il Bologna reagisce e conquista la vittoria contro i tedeschi dello Shalke04. A Kitzbuhel il fischio di inizio non lascia ben sperare nei primi minuti e infatti Reese trova il varco dopo un contropiede fulminante sefguito al continuo pressing Rossoblu. Sotto di un goal la formazione teleguidata da Mihajlovic però trova il modo di reagire, con anche un apio di interventi salvifici di Skorupski.

A pareggiare al 37esimo ci pensa Poli con una sferzata da fuori area, deviata da Stambouli. Tocca eprò a Sansone segnare la rete della rimonta definitiva, quasi allo scadere del primo tempo. Nella ripresa gli animi si accendono un poco per una amichevole, ma è Rodrigo Palacio che dopo un primo goial annullato per fuori gioco al 59' segna il 3-1. Il nervcosismo in campo cresce, e dopo un fallo di Juwara si accenna anche a una mini rissa in campo, subito sedata dall'arbitro. Boujellab accorcia minacciosamente le distanze all'88' manon c'è più tempo per recuperare. Il Bologna vince e si mette alle spalle la sconfitta con il Colonia.

Schalke 04: Nubel, Kenny, Nastasic, Stambouli, Carls, Caligiuri, Mascarell, Harit, Oczipka, Mercan, Reese.

Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Kingsley, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone.

Schalke 04-Bologna 2-3 (9′ Reese, 37′ Poli, 45′ Sansone, 59′ Palacio, 88′ Boujellab)

