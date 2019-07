Bologna Fc, infortunato il neoacquisto Shouten: fuori per un mese

Infortunio accertato per il neoacquisto del Bologna Jerdy Schouten. il difensore 22enne proveniente dall'Excelsior del campionato olandese ha rimediato una lesione al ginocchio durante l'amichevole con lo Sciliar. Sono arrivati quindi gli esami diagnostici dall'esito preciso: lesione di primo grado del collaterale mediale del ginocchio destro. Per lui almeno un mese furi dal campo e ritorno a Casteldebole, per le cure del caso. Shouten era arrivato circa dieci giorni fa nella rosa del Bologna.