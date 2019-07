Bologna Fc, un altro acquisto: arriva il difensore Tomiyasu

Altro acquisto per il Bologna, che comunica di avere preso dal Koninklijke Sint-Truidense V.V. il difensore Takehiro Tomiyasu. Il secondo giapponese della storia del Bologna, è definito dal club rossoblu un "difensore centrale in pienissima rampa di lancio". Tomyasu, 21 anni a novembre, 1,88 cm di altezza per 78 Kg di peso, va ad aggiungersi al reparto difensivo, già rimpolpato con il precedente acquisto, Denswil.

Arrivato in Belgio giovanissimo nel gennaio del 2018, dopo qualche mese di ambientamento nel calcio europeo si è preso le luci della ribalta nella stagione passata. Anche grazie a Tomiyasu il Sint-Truiden ha terminato il campionato a ridosso della zona playoff, con un settimo posto sorprendente e uno dei migliori dati assoluti relativamente ai gol subiti.

Una settantina di presenze nei campionati belga e prima giapponese, il giovane difensore centrale ha giocato anche nella nazionale del Sol Levante. Con il terzo acquisto in meno di una settimana, il Bologna sembra confermare la tendenza a ingaggiare dei giovani a rinforzo dei reparti, con la speranza che fruttino bene.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!