Bologna-Fiorentina 1-2 | Due gol "olimpici" e la gemma di Chiesa, altro ko

Il Bologna perde 2 a 1 contro la Fiorentina nel match della 23^ giornata di Serie A. Il primo tempo è divertente e lo sblocca Jordan Veretout con un gol da calcio d'angolo. Nella ripresa Federico Chiesa decide la sfida.

Si gioca a buoni ritmi al Dall'Ara. Al 15' gran discesa di Poli a destra, abile a saltare Biraghi e a servire Destro in area. Controllo così così dell'attaccante, che però diventa buono per l'accorrente Dzemaili, la sua conclusione è impedita all'ultimo da Astori che salva la Fiorentina da un gol certo. Risponde Chiesa poco dopo, palla larga.

Al 19' è il turno di Dzemaili, para Sportiello. Passano 100 secondi e Mirante è super su Benassi. Al 40' Gil Dias ubriaca De Maio e calcia, ma Mirante è super a salvare in corner. Dall'angolo che ne segue, però, Mirante si fa sorprendere da Veretout che segna quello che è definito "gol Olimpico". Il Bologna risponde con Destro che impegna Sportiello: miracolo e palla in corner.

Come successo in precedenza, però, arriva il gol. Parabola di Pulgar, Sportiello non impeccabile e palla dentro. Secondo "gol Olimpico". Bologna-Fiorentina 1 a 1 all'intervallo. Nella ripresa viola con Bruno Gaspar per Laurini. Al 53' si vede Simeone che si gira in area di rigore dal nulla e calcia con il piattone destro. Tiro troppo morbido e centrale: blocca senza problemi Mirante.



Nella ripresa i ritmi calano e iniziano i primi cambia. Fuori Destro e Simeone, dentro Orsolini e Falcinelli. Al 71' Chiesa riporta avanti la Fiorentina. Il numero 25 gigliato raccoglie un pallone scodellato da Badelj sul centro-destra. Superati Helander e De Maio, poi il tiro che trafigge Mirante: 2 a 1. Che numero di Chiesa. Il Bologna reagisce e Donadoni ci prova con Di Francesco però Donsah. L'assalto finale, però, non riesce. Vince la Fiorentina.

Il tabellino di Bologna-Fiorentina

Bologna (4-3-1-2): Mirante 5,5; Mbaye 6,5, De Maio 5, Helander 5,5, Masina 6; Donsah 6 (75' Di Francesco 6), Pulgar 7, Poli 6,5 (85' Avenatti sv); Dzemaili 6,5; Destro 5,5 (68' Orsolini 6), Palacio 5,5. Panchina: Santurro, Nagy, González, Krafth, Orsolini, Krejci, Crisetig, Falletti, Torosidis. All.: Donadoni.

Fiorentina: (4-3-3): Sportiello 5,5; Laurini 6 (46' Bruno Gaspar 6), Milenkovic 6, Astori 6,5, Biraghi 6; Veretout 7, Badelj 6, Benassi 6; Gil Dias 5,5 (80' Victor Hugo sv), Simeone 5,5 (68' Falcinelli 6), Chiesa 7,5. Panchina: Dragowski, Saponara, Eysseric, Dabo, Olivera, Cristóforo, Théréau. All.: Pioli

Marcatori: Veretout (F), Pulgar (B), Chiesa (F), Biraghi (F)

Ammoniti: Mbaye (B), Poli (B)