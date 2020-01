Bologna-Fiorentina 1-1: le pagelle

Finale con sorpresa al Dall’Ara. Proprio allo scadere del minuto di recupero, una punizione di Orsolini fa guadagnare ai rosso-blu il punto del pareggio in una partita sofferta, giocata in svantaggio fino da metà del primo tempo. Rete di Benassi della Fiorentina al 27’ che tira una palla nell’angolino in basso a sinistra sulla quale il portiere rossoblu può far poco. In attacco i felsinei non riescono ad essere decisivi quanto vorrebbero e, seppur le occasioni ci siano, non riescono a penetrare le difese avversarie. L’unica quasi rete è di Palacio, ma il guardalinee segna il fuorigioco. Durante il secondo tempo il risultato sembra segnato ma come a volte succede, il calcio riesce a sorprendere proprio all’ultimo minuto di recupero. Splendida rete di Orsolini che su punizione tira una bordata facendo guadagnare ai rosso-blu il punto del pareggio.

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski 6; Tomiyasu 6, Bani 6, Danilo 6, Denswil 5,5, Skov Olsen 6 ; Poli 6 Santander 6, Medel 5,5; Orsolini 7, Soriano 6, Sansone 6; Palacio 6,5.

FIORENTINA (3-5-2) – Dragowski 6; Caceres 6, Pezzella 6, Milenkovic 6,5; Lirola, Benassi 7, Pulgar 6, Castrovilli 6, Dalbert 5.5; Vlahovic 5,5, Boateng 5.5,, Chiesa 5.5

Migliori Today:

Orsolini 7: una certezza per il Bologna. Non molla mai, sua la punizione che fa guadagnare il gol del pareggio all’ultimo minuto di recupero

Benassi 7 (Fiorentina): suo il primo gol della partita che porta in vantaggio la Fiorentina fino quasi alla fine della partita.

Peggiori today

Denswil: 5,5 pecca di concentrazione. Manca un pallone su passaggio del portiere, consegnando la palla agli avversari

Santander: 6 sbaglia un passaggio consegnando una palla, quasi nella propria area di rigore, agli avversari.