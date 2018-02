Bologna-Fiorentina, probabili formazioni: Orsolini pronto al debutto

Il Bologna ospita la Fiorentina nel match della 23^ giornata di Serie A. Le due squadre cercano risposte e riscatto dopo l'ultima domenica di campionato. Nessun pareggio nelle ultime sette partite di campionato per i rossoblu che affrontano l'ex Pioli: per lui quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque sfide da allenatore contro la sua ex squadra.

Le ultime dai campi

Tra gli emiliani Verdi out per infortunio. Palacio lavora a parte, nel caso non dovesse farcela allora spazio al neo arrivato Orsolini nel tridente formato da Di Francesco e Destro. In difesa Helander con De Maio. Nella Fiorentina c'è da rimpiazzare lo squalificato Pezzella: al suo posto Milenkovic. Per il resto, tridente con Chiesa, Simeone e Thereau. Saponara e Gil Dias in pre allerta. I nuovi Falcinelli e Dabo verso la panchina.



Le probabili formazioni

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Dzemaili; Palacio (Orsolini), Destro, Di Francesco. Allenatore: Donadoni

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Laurini, Astori, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau. Allenatore: Pioli