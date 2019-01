Bologna-Frosinone 0-4 | Umiliati in casa: Inzaghi verso l'esonero, è al capolinea

Il Bologna perde 4 a 0 contro il Frosinone nel match della 21^ giornata di Serie A. I rossoblu sembrano partire bene ma al 15' cambia l'inerzia della gara: entrata in ritardo di Mattiello su Cassata, l'arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso. Bologna in 10. Il Frosinone ne approfitta e passa, due volte. Al 19' sul cross dal fondo di Beghetto, Ghiglione stringe e si fa trovare tutto solo in area di rigore, con un colpo di testa batte Skorupski: 1 a 0.

Poco dopo Beghetto va ancora una volta via sulla sinistra e serve al centro Ciano, che tutto solo realizza la rete del 2-0. Notte fonda per il Bologna che si affida al solo Palacio e a qualche spunto di Sansone ma la mira, sotto porta, manca. Nella ripresa Inzaghi si presenta con Calabresi e Destro per Poli e Orsolini.

Il Bologna però, non c'è, e il Frosinone segna ancora: tiro di destro di Pinamonti che sorprende un incerto Skorupski. E' 3 a 0. Al 76' il Frosinone segna anche il quarto gol con Ciano che, tutto solo dinanzi a Skorupski, non sbaglia. E' 4 a 0. Finisce così e ora Inzaghi ha le ore contate.

Tabellino di Bologna-Frosinone

Bologna (4-3-3): Skorupski 5; Mattiello 4, Danilo 5, Helander 5, Dijks 4; Poli 4,5 (46' Calabresi 6), Pulgar 5,5, Soriano 5,5; Orsolini 5,5 (46' Destro 5,5), Palacio 6,5, Sansone 5 (76' Svanberg 6). Panchina: Da Costa, González, Falcinelli, Nagy, Krejčí, Donsah, Santander, Okwonkwo. Allenatore: Inzaghi.

Frosinone (3-5-2): Sportiello 6, Salamon 5,5, Capuano 5,5, Krajnc 6, Ghiglione 7, Chibsah 6, Maiello 6, Cassata 6,5 (70' Gori 6), Beghetto 7,5, Ciano 7,5 (77' Trotta 6), Pinamonti 7. Panchina: Iacobucci, Brighenti, Goldaniga, Molinaro, Sammarco, Valzania, Ciofani, Matarese. Allenatore: Baroni.

Marcatori: Ghiglione (F), 2 Ciano (F), Pinamonti (F)

Espuslo: Mattiello (B)

Ammoniti: Capuano (F), Poli (B), Salamon (F), Gori (F)





