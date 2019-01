Bologna-Frosinone, le pagelle: Mattiello rovina tutto. Male Dijks e Poli

I voti

Bologna (4-3-3): Skorupski 5; Mattiello 4, Danilo 5, Helander 5, Dijks 4; Poli 4,5 (46' Calabresi 6), Pulgar 5,5, Soriano 5,5; Orsolini 5,5 (46' Destro 5,5), Palacio 6,5, Sansone 5 (76' Svanberg 6). Panchina: Da Costa, González, Falcinelli, Nagy, Krejčí, Donsah, Santander, Okwonkwo. Allenatore: Inzaghi.

Frosinone (3-5-2): Sportiello 6, Salamon 5,5, Capuano 5,5, Krajnc 6, Ghiglione 7, Chibsah 6, Maiello 6, Cassata 6,5 (70' Gori 6), Beghetto 7,5, Ciano 7,5 (77' Trotta 6), Pinamonti 7. Panchina: Iacobucci, Brighenti, Goldaniga, Molinaro, Sammarco, Valzania, Ciofani, Matarese. Allenatore: Baroni.



Migliori Today

Palacio 6,5 - E' il leader tecnico e carismatico del Bologna. E' in tutte le azioni pericolose degli emiliani.

Peggiori Today

Mattiello 4 - Dopo quindici minuti entra male su Cassata, viene espulso e lascia subito il Bologna in 10.

Dijks 4 - Pessimo nella fase difensiva. Non fa le diagonali e così Ghiglione e Ciano banchettano nei gol ciociari.

Poli 4,5 - Inzaghi lo piazza terzino al posto dell'espulso Mattiello e, in pochi minuti, il Frosinone passa due volte nella sua zona e segna due reti.

Skorupski 5 - Male, malissimo nel terzo gol: la foto del momento del Bologna.

Helander 5 - Lo svedese, così come Danilo, non aiuta bene e a sufficienza Dijks.

