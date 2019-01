Bologna-Frosinone: probabili formazioni, Inzaghi si affida a Palacio

Il Bologna affronta il Frosinone nel match della 21^ giornata. In nessuno dei tre precedenti di Serie A entrambe le squadre sono andate a segno. La squadra emiliana non vince in Serie A da 13 partite: per i rossoblu è la striscia negativa più lunga, in un singolo campionato, dal febbraio 1979. Inzaghi per vincere si affida a Palacio che ha preso parte attivamente a tre degli ultimi quattro gol del Bologna in Serie A (una rete, due assist).

Bologna-Frosinone: le ultime dai campi

Pippo Inzaghi cercherà di recuperare l'unico indisponibile Dzemaili a centrocampo, per il resto il tecnico piacentino avrà a disposizione l'intera rosa. Davanti dovrebbe rivedersi Santander nel tridente completato da Palacio e Sansone, con Orsolini inizialmente in panchina. Pulgar sarà confermato in regia, mentre Poli e Soriano saranno le due mezzali.



Tanti assenti per Baroni, che avrà ben 6 giocatori indisponibili per infortunio. In difesa il recuperato Salamon potrebbe prendersi una maglia, a centrocampo Ghiglione e Molinaro sono i candidati per agire sulle due fasce, con Chibsah e Maiello in mezzo.

Le formazioni di Bologna-Frosinone

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Mattiello; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Palacio.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Valzania, Molinaro; Ciano, Pinamonti.



