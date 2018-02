Bologna-Genoa 2-0 | Destro e Falletti: uno-due da urlo

Il Bologna vince 2 a 0 contro il Genoa, nell'anticipo della 26^ giornata di Serie A. Poche occasioni e meno emozioni nella prima parte di partita. Ad inizio ripresa Mattia Destro sblocca la contesa. Ci pensa poi Cesar Falletti a raddoppiare i conti.

Si gioca a ritmi bassi al Dall'Ara, con poche emozioni nei primi minuti. Al 20' possesso palla di qualità per il Genoa, Laxalt lascia spazio a Hiljemark che mette in mezzo un cross interessante, girata di Galabinov che non inquadra la porta. Al 23' colpo di testa di Rossettini sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla che arriva lenta tra le braccia di Mirante. Riparte il Bologna. Sbadigli dalle tribune.

Il Bologna prova a svegliarsi con Dzemaili ma il tiro finisce in curva. Il tiro dello svizzero da coraggio agli emiliani ma i tiri verso Perin latitano anche perché gli ospiti giocano meglio. Nella ripresa il canovaccio tattico cambia poco. Il Bologna per cercare la via del gol si affida al solito Dzemaili, il Genoa invece riparte sempre pericolosamente.

Al 50' il Bologna passa alla prima occasione buona. Pulgar è bravissimo a trovare in area Masina: l'esterno sinistro sorprende Perin, ma si fa murare da Rosi. Destro però è lesto a ribadire in rete. E' 1 a 0. Ballardini allora cambia: Lapadula e Lazovic per Bessa e Rosi. E sono prorio i due entrati a sorprendere il Bologna con Mirante che disinnesca la minaccia. Il Genoa ci crede: dentro anche Medeiros.

Al 62' sponda di Spolli per Rossettini, destro che termina alto di poco da buona posizione. Al 72' il Bologna raddoppia. Bravissimo Falletti a rubare palla a Spolli a centrocampo e dare avvio al contropiede. Destro è altruista e serve un pallone da mettere soltanto in rete per il compagno. Palla in rete e Bologna avanti di due gol. Il Genoa, ko, fatica a reagire. L'uno-due di Destro e Falletti regala tre punti ai felsinei.

Il tabellino di Bologna-Genoa

Bologna (3-5-2): Mirante 6; Helander 6,5, Gonzalez 6, Romagnoli 6; Di Francesco 5,5 (81' Mbaye sv), Poli 6 (62' Falletti 6,5), Pulgar 6, Nagy 5,5 (77' Donsah 6), Masina 6,5; Dzemaili 6, Destro 7. Panchina: Santurro, Krafth, Torosidis, Keita, Crisetig, Krejci, Avenatti, Verdi. All.: Donadoni.

Genoa (3-5-2): Perin 5,5; Rossettini 6,5, Spolli 5, Zukanovic 6; Rosi 5 (56' Lazovic 6), Bessa 6 (53' Lapadula 6), Bertolacci 6,5, Hiljemark 6,5, Laxalt 6; Pandev 6, Galabinov 5,5 (58' Medeiros 6). Panchina: Lamanna, El Yamiq, Cofie, Omeonga, Rigoni. All.: Ballardini.

Marcatori: Destro (B), Falletti (B)

Ammoniti: Di Francesco (B), Destro (B)