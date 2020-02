Bologna-Genoa: le pagelle

Pesante sconfitta per il Bologna che conclude la partita contro il Genoa con due uomini espulsi e sotto di tre punti. Dopo una partenza positiva per il Bologna dal 20’ minuto il Genoa comincia ad ingranare la marcia e a pressare in attacco. Inizialmente la difesa del Bologna non sembra cedere, Skorupsky evita un gol di Sanabria respingendo una palla al limite della linea della porta ma può far ben poco contro due tiri ad una distanza ravvicinata. Il primo, su scivolata di Soumaro, il secondo di Sanabria. Più che un errore del portiere era compito della difesa impedire che gli avversari arrivassero così vicini alla sua porta. Tra i due goal, c’è l’espulsione di Schouten che lascia la squadra in inferiorità numerica. Il resto della partita vedrà il Genoa sulla difensiva, concentrato a non perdere il vantaggio guadagnato ma che a fine partita riuscirà pure ad aumentarlo con un rigore di Criscito al 90’ per un fallo di Denswil che gli costa l’espulsione.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Tomiyasu 5.5, Bani 6 (16′ st Dominguez 6), Danilo 5, Denswil 5; Poli 5.5, Schouten 5; Orsolini 6 (16′ st Skov Olsen 6), Svanberg 5,5 (33′ st Juwara sv), Barrow 6; Palacio 6.

GENOA (3-5-2): Perin 6,5; Soumaoro 6,5, Biraschi 6, Masiello 6.5; Ankersen 6 (1′ st Goldaniga 6), Behrami 6.5, Radovanovic 6.5 (30′ st Cassata 6), Sturaro 6.5, Criscito 7; Pandev sv (13′ pt Pinamonti 6), Sanabria 7,5.

Migliori Today

Sanabria (Genoa) 7,5: ci ha provato fin dall’inizio a far rete e alla fine del primo tempo è riuscito a far gol attraversando la difesa del Bologna e tirando da una distanza ravvicinata

Criscito (Genoa) 7: segna su rigore alla fine della partita mettendo la ciliegina sulla torta

Peggiori Today

Schouten 5 Una dura entrata sulle gambe di Behrami gli costa l’espulsione dopo che l’arbitro Massa ha consultato il Var

Denswil 5: Poco reattivo e a fine partita fa fallo su Sturaro che gli costa l’esplunsione e regala allo stesso tempo un rigore agli avversari che ne approfittano