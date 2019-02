Bologna-Genoa: probabili formazioni, Destro scalpita

Il Bologna affronta il Genoa, nel match del pranzo della 23^ giornata. Qualche problema di infermeria per Mihajlovic, che dovrà fare a meno del nuovo arrivato Lyanco in difesa e probailmente anche di Santander.

Possibile chance dal 1' per Destro al centro del tridente. Quasi recuperato Sansone, mentre Orsolini starà fuori 20 giorni. Potrebbe essere Edera a completare il reparto offensivo assieme a Palacio. Per il resto Calabresi (in rimonta su Mbaye) e Dijks agire da terzini, conGonzalez accanto a Danilo.

Nel Genoa Romero salterà la trasferta di Bologna. Prandelli ha due opzioni per sostituirlo: spostare Criscito al centro, schierando Pereira a sinistra o tenere il capitano nel suo ruolo naturale, inserendo Gunter in mezzo con Zukanovic.

Le probabili formazioni di Bologna-Genoa

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabresi, G. Gonzalez, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Edera, Destro, Palacio.

Genoa (4-3-3): I. Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon; Lazovic, Sanabria, Kouamé.