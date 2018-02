Bologna-Genoa, probabili formazioni: pochi dubbi per Donadoni

Il Bologna ospita il Genoa, nell'anticipo della 26^ giornata di Serie A. La squadra di casa non pareggia in Serie A dal 3 dicembre contro il Cagliari, da allora per gli emiliani tre vittorie e sette sconfitte. Tuttavia dall'arrivo di Davide Ballardini il Genoa ha guadagnato ben 24 punti in 13 partite: solamente Juventus e Napoli hanno fatto meglio nello stesso periodo.

Le ultime dai campi

Rientrano dalla squalifica Masina e Mbaye, ma deve scontare un turno di stop per De Maio. Palacio ancora out per infortunio (lesione muscolare), probabile tridente formato da Orsolini, Destro e Di Francesco. Nel Genoa davanti Galabinov dovrebbe spuntarla ancora su Lapadula per fare coppia con Pandev. Taarabt migliora dal mal di schiena, ma non è convocato. Centrocampo a 5 formato per Ballardini.

Le probabili formazioni

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, Helander, Gonzalez, Masina; Poli, Dzemaili, Pulgar; Di Francesco, Destro, Orsolini. Allenatore: Donadoni

Genoa (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bessa, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev. Allenatore: Ballardini.