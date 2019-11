Bologna-Inter: 2-1

Una partita combattuta fino ai minuti finali. Alla fine dell’incontro un rigore per l’inter fa conquistare ai neroazzurri la vittoria per 2-1. Doppietta di Lukaku che è l’uomo partita. Alla fine del primo tempo il risultato è ancora di pareggio. Le porte di entrambe le squadre sono rimaste inviolate. Diversi tiri in porta, due goal per l’Inter annullati per fuorigioco il risultato è quanto mai incerto. All’inizio del secondo tempo una fucilata di Soriano fa guadagnare ai rossoblu il primo goal, un vantaggio destinato a non durare molto però. Doppia rete di Lukaku, la seconda su rigore a fine della partita.

Il Bologna, guidato da Sansone parte in attacco fin dal primo minuto dribblando due difensori avversari e calciando da appena fuori l’area di rigore ma un intervento in extremis del difensore fa sfumare l’occasione per i felsinei. E’ calcio d’angolo per il Bologna, che però non riesce a sfruttare l’occasione. All’ 8’ primo rischio vero per il Bologna con Martinez che arriva veloce in area e calcia un pallone su passaggio. Il portiere rosso blu devia è calcio d’angolo per l’Inter. Corner in area ma la palla è colpita di pugno da Skorupski. Al 17’ è Lukaku per l’Inter a provarci, tira in porta ma la difesa rossoblu fa sfumare l’occasione. Lukaku ci riprova tirando una bordata nell’angolino in basso a destra ma un intervento provvidenziale di Skorupsky evita il goal. Al 32 sembra che sia goal di Martinez per l’inter ma l’arbitro fischia il fuorigioco e annulla la rete. Poco dopo Brozovic dell’Inter prende il primo cartellino giallo della partita per proteste. Al 39’ altro goal dell’Inter annullato per fuorigioco. Al 41’ Danilo raggiunge Bronzovic nell’elenco degli ammoniti.

All’inizio del secondo tempo è calcio di punizione per il Bologna. Svanberg tenta di tirare la palla. Parte la bordata ma la palla finisce alta fuori. IL Bologna spinge in attacco e al 81 Soriano tira una fucilata in basso a destra. E’ goal per il Bologna. 1 a 0. L’Inter riparte in attacco con Lukaku che riceve un passaggio e tira in area ma viene bloccato da una scivolata dei difensori rosso blu. Al 70’ è corner per i neroazzurri, ma un preciso intervento del portiere felsineo fa sfumare l’occasione. Al 71’ esce Poli entra Medel. E’ il 74’ e Lukaku prende un pallone su rimbalzo e riesce a sconfiggere il portiere rossoblu guadagnando il goal del pareggio. E’ 1-1. Al 80’ anche Bani prende cartellino giallo. All’83’ il Bologna vuole impiegare forze fresche per spingere in attacco, entra Santander al posto di Sansone. Il finale della partita vede la vittoria dei nero azzurri. E’rigore per l’Inter per fallo in area di rigore di Orsolini. E’ Lukaku a tirare nell’angolo in basso a sinistra. E’ il goal del vantaggio per L’Inter. Si conclude con una vittoria per i nero azzurri una partita combattutissima, indecisa fino ai minuti finali. Prossimo incontro per il Bologna, venerdì 8 novembrecontro il Sassuolo