Bologna Fc, Inzaghi esonerato: Mihajlovic nuovo allenatore

E' fatta. Filippo Inzaghi non è più l'allenatore del Bologna Fc. La panchina va a Sinisa Mihajlovic, 50 anni a febbraio, tecnico che già aveva diretto l'undici bolognese nella stagione 2008/2009.

"Siniša Mihajlović è il nuovo allenatore del Bologna. Bentornato Mister." E il tweet del Bologna FC.

La decisione è arrivata dopo una intera giornata di trattative: l'ormai ex tecnico Rossoblu è arrivato al centro tecnico nel primo pomeriggio, per uscire un paio di ore dopo. Testa bassa, nessuna dichiarazione alla stampa, Inzaghi si è allontanato dal vertice con un profilo basso.

Dopo un lungo incontro con il procuratore del serbo, Federico Pastorello, a Mihajlovic è stato dato l'incarico per portare il Bologna almeno alla salvezza in serie A. Il contratto per Mihajlovic dovrebbe essere un ingaggio di sei mesi, rinnovabile per due anni se la squadra riuscirà a superare le forche caudine del girone di ritorno.

