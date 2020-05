Riparte il campionato e il Bologna si prepara alla Juve. La Virtus invece dice addio all'Eurolega

L’attesa potrebbe essere davvero alla fine. La ripresa del campionato di calcio di serie A sembra oramai certa. Ieri è intervenuto al tg3 il ministero dello Sport Vincenzo Spadafora spiegando come "le date per la possibile ripresa del campionato restano quelle del 13 o 20 giugno: giovedì decideremo insieme con Figc e Lega se e quando riprendere". Due quindi le possibili alternative. In aggiunta la Figc ha presentato il protocollo da seguire per le partite che ora dovrà essere validato dal Cts.

A prescindere dalla data della ripartenza la prossima partita del Bologna sarà quella contro la Juventus. Dal Club intanto non si scompongono, mancando ancora l’ufficialità della ripresa, anche il protocollo per la ripresa del campionato non è ancora arrivato, tuttavia fanno sapere che da oggi la squadra ha cominciato i primi allenamenti collettivi per prepararsi al meglio ai futuri incontri. Per quanto riguarda la questione dei diritti anche in questo caso si aspetta di sapere quando saranno le prossime partite.

Ripartenza per BolognaFc, frenata invece Virtus Bologna basket

Battuta d’arresto invece per quanto riguarda il basket. La Virtus, almeno per quest’anno dovrà abbandonare la speranza di partecipare all’Eurolega. Niente Final Eight per le V nere. Eurolega e Eurocup non partiranno a luglio. La decisione segue un incontro tra gli 11 azionisti dell’Eurolega che hanno votato contro la ripartenza, ufficializzando la decisione di sospendere le competizione continentali.

La Virtus rimarrà così in Eurocup. Le 18 partecipanti di quest’anno sono state infatti confermate per la prossima stagione, che dovrebbe ripartire il 30 settembre.