Coppa Italia, si gioca Bologna-Juventus: Infermeria piena, in campo nuovi acquisti

Infermeria piena tra le file del Bologna, in procinto del match di accesso agli ottavi di Coppa Italia contro la Juventus (questa sera 20:30 al Dall'Ara). Una montagna da scalare, per una formazione reduce da una crisi nera e sulla quale si lavora in questi giorni per puntellarne la formazione.

Fuori gioco Paz, Santander, Dzemaili e Nagy, tutti però dovrebbero tornare disponibili in vista della partita di campionato con la Spal di domenica, vero e proprio test per la salvezza per la squadra rossoblu.

Molto probabile quindi che i nuovi innesti procurati nel mercato di inverno, Soriano e Sansone, scendano in campo, anche se forse non dal primo minuto, per cercare di riequilibrare un confronto sul campo che anche in condizioni ottimali sarebbe difficile superare con un risultato positivo. Sul fronte delle formazioni è probabile un 3-5-2 con Soriano trequartista.