Bologna-Juventus, le pagelle

Parliamoci chiaro. Vero che era la prima partita dopo tanto tempo e come una macchina non va da 0 a 200 all’ora in un secondo, non si può pensare che i giocatori siano in perfetta forma da subito dopo 3 mesi di stop, infatti è stata una partita abbastanza mediocre da ambe due le parti. Ma il Bologna può davvero pensare all’Europa giocando come stasera? La Juve ha vinto sopra di due punti, ma neanche lei ha giocato una partita al top. Anche Ronaldo ha sbagliato una palla quando era da solo davanti alla porta, anche se la Juve ha vinto già a metà del primo tempo per un suo rigore, dopo un fallo in area di Denswil.

In attacco il Bologna non si è visto. Praticamente non ha mai tirato in porta, non è riuscito a raggiungerla né Barrow anche se ha dimostrato di crederci più di altri, né Orsolini, né altri. In difesa qualcosina meglio dell’attacco, soprattutto con Tomiyasu, ma quel fallo in area di Denswil ha portato al rigore che ha deciso la partita. Mihajlovic ha cercato di fare dei cambi, in realtà ha fatto tutti quelli che gli erano concessi. Anche 3 contemporaneamente. Ma forse era già troppo tardi. Le pagelle non possono che essere negative per la squadra del Bologna, ad eccezione di Tomiyasu che si guadagna il 6,5.



Bologna (4-2-3-1): Skorupski 5,5; Tomiyasu 6,5, Danilo 5,5, Denswil 5, Dijks 5,5; Svanberg 5,5 (57′ Palacio 6), Medel 5,5 (82′ Poli SV); Orsolini 5 (82′ Juwara 6), Soriano 5,5 (78′ Dominguez SV), Sansone 5,5 (82′ Cangiano 6); Barrow 5,5. All. Mihaijlovic 5,5.



Tomiyasu 6,5: Il migliore in campo del Bologna probabilmente, la sua prova non è eccellente ma è buona indubbiamente.



Denswil 5. Proprio non era la sua partita quella di oggi. Suo il fallo che ha portato al rigore di Ronaldo e non riesce ad arrivare alla palla di Dybala quando realizza il secondo goal

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



Juventus (4-3-3): Szczesny 5,5; Cuadrado 6, Bonucci 6, de Ligt 6, De Sciglio 6,5 (66′ Danilo 4); Bentancur 6, Pjanic 5 (70′ Ramsey 6), Rabiot 5,5 (70′ Matuidi 6); Bernardeschi 6,5, Dybala 6,5 (79′ Douglas Costa SV), Ronaldo 6,5. All. Sarri 6,5.