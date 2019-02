Bologna-Juventus, le pagelle: Poli generoso. Helander sbaglia

I voti

Bologna - Skorupski 6; Mbaye 5,5, Danilo 6, Helander 5,5, Dijks 6,5; Poli 6,5 (76' Donsah 6), Pulgar 5,5 (85' Falcinelli sv), Soriano 5,5; Sansone 6, Santander 6, Edera 5,5 (51' Orsolini 6). All.: Mihajlovic. Panchina: Da Costa, Calabresi, Lyanco, González, Paz, Džemaili, Krejčí, Nagy, Svanberg.

Juventus - Perin 6,5; De Sciglio 6,5, Rugani 6, Bonucci 6, Alex Sandro 5,5 (60' Dybala 7); Cancelo 5,5, Matuidi 6 (76' Pjanic 6), Bentancur 6, Bernardeschi 6 (86' Chiellini sv); Ronaldo 5, Mandzukic 5,5. All.: Allegri. Panchina: Szczesny, Pinsoglio, Cáceres, Barzagli, Kean, Spinazzola.

MiglioriToday

Dijks 6,5 - Molto bene in fase difensiva su Cancelo, bravo anche quando attacca mettendo in difficoltà De Sciglio.

Poli 6,5 - Come al solito corre per due, sia in mezzo al campo che sulla fascia. Aiuta e dà l'esempio.

PeggioriToday

Helander 5,5 - Lo svedese, attento, vince tanti duelli contro Mandzukic e si fa trovare spesso nella giusta posizione ma sbaglia in occasione del gol di Dybala.

Mbaye 5,5 - Più incerto rispetto a Dijks si fa buggerare quando la Juve passa in vantaggio.

Pulgar 5,5 - Il cileno ci mette il cuore ma a volte rischia l'espulsione e di combinare una frittata.

Edera 5,5 - E' generoso ma troppo evanescente. Dopo un'ora finisce la benzina e viene sostituito.

