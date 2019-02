Bologna-Juventus: probabili formazioni, Mihajlovic sfida Allegri

Il Bologna affronta la Juventus nel match della 25^ giornata di Serie A. I bianconeri hanno vinto 10 delle ultime 11 partite di Serie A contro il Bologna. L'ultimo successo interno dei rossoblu contro la Juve in Serie A risale al novembre 1998 (3-0): da allora 10 successi bianconeri e cinque pareggi. Mihajlovic recupera Orsolini, Gonzalez e Lyanco, mentre Destro e Mattiello restano ai box.

A centrocampo ai lati del regista Pulgar agiranno le mezzali Poli e Soriano. Nella Juve, Allegri a centrocampo perde Emre Can per squalifica e Khedira alle prese con un'aritmia. Al centro della difesa uno tra Rugani e Caceres. A centrocampo da valutare Pjanic in campo a Madrid con la febbre, davanti il tridente d'attacco potrebbe essere composto da Bernardeschi, Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Dybala verso la panchina dopo la prova opaca del Wanda.

Le formazioni di Bologna-Juventus

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Soriano, Pulgar, Poli; Edera, Santander, Sansone.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.



