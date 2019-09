Bologna - Lazio: biglietti scontati per gli studenti universitari

Per il match del Bologna con la Lazio in programma domenica 6 ottobre alle 15 allo stadio Dall'Ara, è stata attivata una speciale "promozione universitari": gli studenti iscritti all'Alma Mater potranno acquistare un biglietto di "Distinti" al costo di 15€, sia in prevendita che allo stadio.

Per acquistare il biglietto e approfittare della promozione è possibile rivolgersi a tutti i punti vendita della rete Vivaticket, al call center del Bologna (051 6111177) o direttamente, il giorno della gara, alle casse biglietteria dello stadio dove sarà riservata una fila prioritaria. Per l’acquisto dei tagliandi e l’ingresso al Dall’Ara sarà necessario esibire il badge universitario.