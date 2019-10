Bologna- Lazio. Danilo: Sono pronto a ritornare in campo"

Speriamo che San Petronio, appena festeggiato, abbia un occhio anche per ciò che succede al Renato Dall’Ara dove domenica alle 15 il Bologna FC sfiderà la Lazio. Otto i punti dei felsinei contro i dieci della Lazio. La squadra di Mihajlovic ritorna al Dall’Ara di Bologna per la settima partita di campionato di serie A. Biancocelesti contro rossoblu.

E’ il momento per i felsinei di combattere, ora più che mai. Ora che si è a metà classifica, in una posizione in cui niente è ancora scritto, ogni prova diventa più decisiva che mai. Non sarà né la malattia né un’espulsione né un infortunio a fermare il Bologna.

"Abbiamo - ha detto Danilo De Leo, assistente tecnico del Bologna - l’obiettivo di ottenere il massimo. C’era o c’è una voglia di rivalsa e abbiamo tanta voglia di migliorare». I rosso/blu sono consci che si troveranno ad affrontare una squadra forte, anzi secondo De Leo la Lazio è «una delle squadre più forti fisicamente e per personalità".

A complicare le cose per i petroniani la squalifica di Soriano nell’ultima partita contro l’Udinese e l’acciaccamento di Dijks, al suo posto probabilmente giocherà Krejci, mentre al centro della difesa, al fianco di Denswil e Tomiyasu, è atteso il ritorno di Danilo che in conferenza stampa ha detto di star bene, di aver lavorato tutta la settimana e di «essere pronto. Dobbiamo giocare con il nostro ritmo e abbiamo l’obbligo di tornare a vincere, andando subito a ritmo elevato». In porta ovviamente ci dovrebbe essere Skorupsky, poi Poli e Medel.

A completare l’attacco insieme ad Orsolini e Sansone potrebbe esserci Destro. Per quanto riguarda la squadra di Inzaghi ci dovrebbe essere il rientro di Correa che potrebbe partire davanti con Immobile. In difesa Luiz Felipe e Radu. Rimangono delle incognite sugli esterni. Probabili Lazzari a destra e Lulic a sinistra. «Hanno tanti giocatori di qualità. Dobbiamo avere mentalmente l’obiettivo di vincere e usciremo sul campo per questo» Ha dichiarato perentorio mister Tanjga in conclusione di conferenza stampa.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Destro. All. Mihajlovic

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi