Bologna-Lazio, le pagelle: Okwonkwo e Santander non incidono

I voti

Bologna (3-5-2): Skorupski 6; Calabresi 6, Danilo 5,5, Helander 6,5; Mattiello 6 (61' Orsolini 6), Poli 6,5, Nagy 6, Svanberg 6, Krejci 5; Santander 5, Okwonkwo 5 (64' Palacio 6). A disp. Da Costa, Santurro, De Mario, Dijks, Gonzalez, Paz, Dzemaili, Mbaye, Donsah, Pulgar, Destro. All. Filippo Inzaghi.

Lazio (3-4-2-1): Strakosha 6; Luiz Felipe 7, Acerbi 6, Radu 6,5; Marusic 6,5, Lucas Leiva 6, Milinkovic-Savic 6, Lulic 6; Correa 6 (68' Parolo 6), Luis Alberto 6,5; Caicedo 5,5 (61' Immobile 6). A disp. Proto, Guerrieri, Bastos, Wallace, Patric, Murgia, Cataldi, Badelj, Lukaku. All. Simone Inzaghi.

Migliori Today

Helander 6,5 - Lo svedese fa a sportellate con Caicedo e, spesso, lo sovrasta fisicamente.

Poli 6,5 - Senza Palacio è lui il leader carismatico del Bologna. Bravo e intraprendente.

Peggiori Today

Okwonkwo 5 - Scelto a sorpresa al posto di Palacio, non ha il guizzo di Inzaghi cerca.

Santander 5 - Qualche sponda e poco altro per il sudamericano che non fa paura alla Lazio.

Krejci 5 - Non riesce ad incidere e, anzi, soffre anche le sgroppate di Marusic.

Danilo 5,5 - Se su Caicedo è attento, non riesce a fermare Luiz Felipe in occasione dell'uno a zero.



