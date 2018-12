Bologna-Lazio, probabili formazioni: sfida tra fratelli Inzaghi. Destro scalpita

Il Bologna contro la Lazio nel match del 26 dicembre. Una sfida nella sfida che vedrà di fronte i due fratelli Inzaghi. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su Dazn e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

Le ultime notizie su Bologna Lazio

Pippo potrebbe ritoccare la formazione schierata contro il Parma. A centrocampo spazio a Krejci, con Dzemaili a rifiatare in panca, e chance per Orsolini, autore sabato di 20 minuti positivi. Davanti Santander vuole tenersi il posto: Destro è avvisato.

Simone Inzaghi avrà tutti a disposizione tranne probabilmente Badelj, fermatosi per un fastidio muscolare. In regia pienamente recuperato Lucas Leiva, che dovrebbe riprendere il suo posto da titolare, a meno che non venga confermata la mediana più offensiva con Luis Alberto e Milinkovic-Savic assieme a Parolo. Davanti, dopo la bella prova contro il Cagliari, Correa agirà al fianco del bomber Immobile. In difesa consueto ballottaggio fra Luiz Felipe e Wallace, favorito il secondo.

Le formazioni di Bologna Lazio

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Orsolini, Nagy, Dzemaili, Dijks; Santander, Palacio.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile.