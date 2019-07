Voci sul mister Mihajlovic: a rischio la panchina rossoblù?

Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna, potrebbe lasciare la guida dei rossoblù per motivi di salute. Queste le voci che girano dopo che il mister è rimasto a casa e non è partito per il ritiro con i ragazzi. Ma si è in attesa di comunicazioni ufficiali dal Bologna FC, che potrebbero arrivare già nelle prossime ore.

