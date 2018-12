Bologna-Milan 0-0 | Inzaghi scende a patti con il Diavolo: solo un pari

Il Bologna pareggia 0 a 0 contro il Milan nell'ultimo match della 16^ giornata di Serie A. La partita del Dall'Ara non è piena di errori. Nella ripresa i due allenatori con qualche cambio provano a vivacizzare la serata. Nel finale espulso Tiémoué Bakayoko ma nessun gol.

Inzaghi sceglie Nagy in regia, cone Svanberg che vince il ballottaggio con Orsolini e chiuderà la folta mediana insieme a Poli. Non cambia il tandem: Palacio sarà ancora il partner di Santander. La partita, brutta, regala pochi spunti nella prima parte. Al 21' ci prova Higuain. Filtra il pallone per il 'Pipita', che dal limite scarica istintivamente il destro: ne esce un radente ben calibrato, neutralizzato in allungo da Skorupski.

Poco dopo rammendo di Mbaye su Kessie, Higuaín è più lesto di tutti e calcia con il destro: ancora una volta Skorupski disinnesca l'insidia in presa bassa. Il Bologna si vede al 27' con Palacio: Donnarumma non si fida della presa e smanaccia a lato. E' l'ultima emozioni di un primo tempo molle.

La ripresa si riapre sulla falsa riga del primo tempo con Santander e Cutrone che fallo il solletico a Donnarumma e Skorupski. Al 54' bella azione del Milan che porta al tiro Calhanoglu: palla larga. Al 60' primo cambio: fuori Svanberg e dentro Dzemaili. Risponde Gattuso con Castillejo per Cutrone. Al 75' sciocchezza di Bakayoko che, già ammonito, si prende il secondo giallo lasciando il Milan in 10.

Inzaghi, così, getta nella mischia Orsolini. Il giocatore di proprietà della Juve ci prova subito su punizione, disinnescata da Donnarumma. E' l'ultima chance con Inzaghi che, a pochi minuti dalla fine, ha provato anche la carta Destro. Il Bologna pareggia contro il Milan che gioca, l'ultimo quarto d'ora, con un uomo in meno.

Il tabellino di Bologna-Milan

Bologna - Skorupski 6; Calabresi 6, Danilo 6,5, Helander 6; Mattiello 5,5, Poli 6,5 (80' Orsolini 6), Nagy 5,5, Svanberg 6 (60' Dzemaili 6), Mbaye 5,5; Santander 5,5 (90' Destro sv), Palacio 6,5. All.: Inzaghi. Panchina: Da Costa, González, De Maio, Paz, Krejčí, Donsah, Okwonkwo, Falcinelli.

Milan - Donnarumma 6; Calabria 6, Romagnoli 6, Zapata 6,5, Rodriguez 6; Suso 5,5 (83' Laxalt sv), Kessie 6, Bakayoko 4, Calhanoglu 5,5 (77' Mauri 6); Higuain 5,5, Cutrone 5,5 (61' Castillejo 6). All.: Gattuso. Panchina: Pepe Reina,Conti, Bertolacci, Montolivo, Abate, Musacchio.

Espulso - Bakayoko (M)

Ammoniti - Calabria (M), Santander (B), Kessie (M), Helander (M)





