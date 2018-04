Bologna-Milan, probabili formazioni: dubbi per Donadoni e Gattuso

Il Bologna ospita il Milan nel match della 35^ giornata di Serie A. Campionato praticamente concluso per gli emiliani che affrontano questa sfida di lusso con la mente libera. C'è stato un periodo un po' altalenante in questa stagione, ma ovviamente bisogna assolutamente allontanare le ultime polemiche.

Le ultime da Bologna-Milan

Pulgar è appena rientrato, se non scenderà in campo ci sarà Poli al suo posto. Assenti anche Destro, Helander e Donsah, il modulo sarà sempre il 4-3-3. In porta Mirante, Mbaye, De Maio, Gonzalez e Masina comporranno la difesa. Poli, Pulgar e Dzemaili vanno a centrocampo, con Palacio unica punta. Verdi e Di Francesco andranno sulle corsie esterne.

Gattuso deve fare a meno di Biglia: al suo posto giocherà Locatelli. Come sempre, la riserva da sciogliere è per il ruolo di punta centrale: Kalinic è in vantaggio su Cutrone. A sinistra nel tridente torna Calhanoglu.

Le probabili formazioni di Bologna-Milan

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Gonzalez, Masina; Poli, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Palacio, Di Francesco. A disposizione: Da Costa, Santurro, Krafth, Keita, Romagnoli, Torosidis, Crisetig, Falletti, Krejci, Nagy, Orsolini, Avenatti. Allenatore: Roberto Donadoni.

Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bonavetura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disposizione: Donnarumma A., Storari, Abate, Antonelli, Gomez, Musacchio, Locatelli, Mauri, André Silva, Borini, Kalinic. Allenatore: Gennaro Gattuso.