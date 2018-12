Bologna-Milan, le pagelle: Palacio e Poli ci provano. Molli Mattiello e Santander

I voti

Bologna - Skorupski 6; Calabresi 6, Danilo 6,5, Helander 6; Mattiello 5,5, Poli 6,5 (80' Orsolini 6), Nagy 5,5, Svanberg 6 (60' Dzemaili 6), Mbaye 5,5; Santander 5, Palacio 6,5. All.: Inzaghi. Panchina: Da Costa, González, De Maio, Paz, Krejčí, Donsah, Destro, Okwonkwo, Falcinelli.

Milan - Donnarumma 6; Calabria 6, Romagnoli 6, Zapata 6,5, Rodriguez 6; Suso 5,5 (83' Laxalt sv), Kessie 6, Bakayoko 4, Calhanoglu 5,5 (77' Mauri 6); Higuain 5,5, Cutrone 5,5 (61' Castillejo 6). All.: Gattuso. Panchina: Pepe Reina, Conti, Bertolacci, Montolivo, Abate, Musacchio.

Migliori Today

Palacio 6,5 - L'argentino, da ex interista, gioca una gara con una marcia in più. Fa tutto quello che può e crea spesso pericoli.

Poli 6,5 - L'esperto centrocampista di Inzaghi corre per due e mette le toppe dove Nagy e Dzemaili non arrivano.



Peggiori Today

Santander 5 - Meno lucido rispetto ad altre occasioni, El Robero sbatte contro Zapata. Si prende una ammonizione ingenua.

Mattiello 5,5 - Meno propositivo rispetto al solito, è confusionario. Sbaglia anche diversi appoggi in fase divensiva.

Nagy 5,5 - E' nel vivo del gioco sì, ma spreca troppe opportunità perché poco concentrato.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!