Bologna-Milan, le pagelle: Gonzalez e Nagy male. Verdi opaco

I voti

Bologna - Mirante 6; Mbaye 5,5, Gonzalez 4,5 (58' Romagnoli 5,5), De Maio 6,5, Masina 5,5 (82' Keita sv); Nagy 5 (53' Avenatti 6), Pulgar 5,5, Poli 5,5; Verdi 6, Palacio 6, Orsolini 6,5. Panchina: Da Costa, Krafth, Torosidis, Crisetig, Dzemaili, Falletti, Krejci, Di Francesco. Allenatore: Donadoni.

Milan - Donnarumma 5,5; Calabria 6,5, Bonucci 5,5, Zapata 6, Rodriguez 5,5; Bonaventura 7 (84' Montolivo sv), Locatelli 5,5, Kessie 6; Suso 5, Cutrone 6,5 (80' Kalinic sv), Calhanoglu 7 (77' Borini sv). Panchina: Donnarumma, Abate, Antonelli, Musacchio, Silva. Allenatore: Gattuso.

Migliori Today

Orsolini 6,5 - L'esterno di proprietà della Juve ha un grande futuro davanti a sè. Mette in difficoltà Calabria e supporta bene la manovra. Segna anche ma il Var glielo annulla.

De Maio 6,5 - L'ex Genoa tiene unita la difesa nel suo momento peggiore e nel finale firma il gol del 2 a 1 che riapre la sfida.

Peggiori Today

Gonzalez 4,5 - Il sudamericano gioca male. E' troppo molle quando Cutrone fa la sponda a Calhanoglu nell'uno a zero rossonero, poi perde palla in occasione del raddoppio milanista.

Nagy 5 - Troppo pigro in interdizione si fa saltare agevolmente da Bonaventura nel gol del 2 a 0 che incanala la contesa.

Poli 5,5 - Da ex di turno prova a correre per due ma non è al meglio e finisce per non essere utile.

Pulgar 5,5 - Il cileno, cresciuto questa stagione, si perde però Calhanoglu in occasione del gol del Milan.