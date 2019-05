VIDEO | Bologna-Napoli 3-2: una partita mozzafiato, gol e highlights

Dopo un primo tempo terminato 2 a 0 per il Bologna, i rossoblù credevano di avere la situazione in pugno, ma Faouzi Ghoulam e Dries Mertens pareggiano i conti. Tuttavia, Santander non si dà per vinto e riesce a segnare di nuovo negli ultimi minuti