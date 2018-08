Coppa Italia, Bologna Padova 2-0. Inzaghi: "Esordio emozionante"

Un esordio felice quello del Bologna di Filippo Inzaghi, che ieri sera al Dall’Ara ha sconfitto il Padova con un due a zero davanti a 12 mila tifosi. "Super-Pippo", omaggiato da diversi striscioni e cartelloni, ha accontentato i tifosi regalando una partita vivace capitanata da Dzemaili e l'ha dedicata al pubblico.

Per i gol abbiamo dovuto aspettare il secondo tempo, il primo su rigore di Dzemaili e al 33’ ci pensa Dijks a mettere la seconda palla in rete.

Le parole di Inzaghi

“Sono soddisfatto, dobbiamo migliorare ma lo spirito mi è piaciuto. Un esordio per tutti noi emozionante, volevamo regalare una bella serata ai nostri tifosi e ci siamo riusciti - si legge sul sito del Bologna FC, che riporta le parola del mister - Siamo andati in crescendo specialmente nella ripresa senza praticamente mai rischiare nulla, e per oggi sono contento così. Ho un bel gruppo a disposizione, gente che ha voglia di fare, superare questo turno di Coppa era un obiettivo che ho dichiarato il giorno del mio arrivo. Dobbiamo riconoscere che il Padova ha messo 10 uomini al limite dell’area, in A questo non succederà spesso. Dovevamo forse dare qualche palla in più sui piedi alle punte: comunque siamo felici. Non ho parole per commentare i quasi 13000 tifosi stasera allo stadio: dobbiamo meritarci ogni giorno questo affetto, oggi ho davvero visto qualcosa di straordinario”. (

IN CAMPO:

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Gonzalez, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar (33’ st Nagy), Dzemaili, Dijks (42’ st Mbaye); Palacio, Falcinelli (32’ st Santander).

A disp.: Da Costa, Santurro, Corbo, Paz, Nagy, Kingsley, Svanberg, Valencia, Krejci, Orsolini.

All.: Inzaghi F.

PADOVA (3-5-2): Merelli, Ravanelli, Capelli, Ceccaroni; Salviato (13’ st Madonna), Mazzocco (13’ st Contessa), Broh, Pulzetti (30’ st Bonazzoli), Zambataro; Capello, Guidone.

A disp.: Perisan, Favaro, Cappelletti, Trevisan, Belingheri, Della Rocca, Minesso, Cisco, Marcandella.

All.: Bisoli

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Ammoniti: 31’ pt Pulzetti (P), 28’ st Pulgar (B)

Espulsi: –

Marcatori: 25’ st rig. Dzemaili (B), 33’ st Dijks (B)

Recupero: 0’ pt, 3’ st