Bologna - Parma 2-2 : le pagelle

Prova appena sufficiente per il Bologna, appesantito al Dall'Ara anche oltre gli assenti giustificati. Nei ranghi dei Rossoblu si continua ad assistere a una manovra opaca, continuamente insistita e sul filo del rasoio a livello delle prestazioni. Ma alla fine è il risultato che conta, e questo pari sulla via Emilia non uò che infondere buone vibrazioni sui prossimi match, almeno a livello di morale.

LE PAGELLE

Migliori Today.

Dzemaili 7: Un combattente fino all’ultimo minuto. Buona la sua prestazione in tutta la partita. Sua la bordata all’ultimo minuto che fa conquistare al Bologna il Pareggio

Kulusevski 7 (Parma): Un giocatore di qualità che riesce a superare la difesa avversaria diverse volte. Suo il primo gol e un palo fa sfumare la doppietta.

Palacio 6,5 : Una carta vincente per i rosso blu. Capace di fruttare al meglio i palloni con calma e freddezza. Suo il primo goal per il Bologna.

Peggiori Today

Mbaye 6: Prestazione sufficiente ma non riesce ad essere incisivo

Sansone 5. Durante il primo tempo sembra sotto tono, si rifà parzialmente durante la seconda metà della partita.