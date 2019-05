Bologna-Parma 4-1 | Dominio e poker calato nel derby della via Emilia: salvezza ad un passo

Il Bologna vince 4 a 1 contro il Parma nel derby della Via Emilia. I rossoblu partono alla grande ma Sepe, dopo 6 minuti, è super quando viene chiamato in causa da Destro. Al 4' Pulgar serve l'accorrente Krejci, che si inserisce alla perfezione, ma Sepe dice no: è solo corner per il Bologna, che però è già andato due volte vicinissimo al gol.

Al 9' terza palla gol colossale per il Bologna. E' ancora Pulgar ad armare Orsolini, il quale con un diagonale costringe Sepe al terzo miracolo del suo match. Il risultato, nella ripresa, cambia. Pulgar per Dzemaili che imbecca Orsolini, gran diagonale e questa volta Sepe proprio non può arrivare: felsinei in vantaggio. E' 1 a 0. Passano 7 minuti e il Bologna raddoppia. Calcio di punizione diretto di Pulgar che centra il palo, ma Sepe battezza il pallone fuori, sbagliando totalmente la valutazione. Il pallone rimbalza sul portiere e termina clamorosamente in rete. Papera dell'ex portiere del Napoli e 2 a 0 Bologna.

Il Parma, stordito, perde la testa e Bruno Alves si fa anche espellere. Al 73' ecco il 3 a 0: Lyanco sul corner stacca più alto di Sierralta e batte Sepe per la terza volta in questa serata. Notte fonda per il Parma che, però, al minuto 81 va in rete. Bel tracciante di Siligardi per Gervinho, il quale serve sul filo del fuorigioco Inglese: Mbaye è in netto ritardo, e Inglese mette a segno il 3-1.

Partita finita? Macché. Erroraccio di Scozzarella che perde il pallone, poi Pulgar si lancia verso la porta: il pallone carambola su Sierralta che beffa il proprio portiere. 4-1 per il Bologna che vince, vola ed è ora ad un passo dalla salvezza.

Il tabellino di Bologna-Parma

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Mbaye 6, Danilo 6,5 (87' Corbo sv), Lyanco 6,5, Krejci 7; Dzemaili 6,5, Pulgar 7; Orsolini 7, Soriano 6 (75' Svamberg 6), Palacio 6; Destro 6 (66' Santander 6). Allenatore: Mihajlovic.

Parma (3-5-2): Sepe 5,5; Iacoponi 5, Bruno Alves 4, Bastoni 5; Gazzola 5 (61' Siligardi 6), Scozzarella 5, Sprocati 5 (65' Sierralta 5,5), Rigoni 5,5, Dimarco 5,5; Gervinho 5, Ceravolo 5,5 (61' Inglese 6,5). Allenatore: D'Aversa.

Marcatori: Orsolini (B), Pulgar (B), Lyanco (B), Inglese (P), aut. Sierralta (B)

Espulso: Bruno Alves (P)

Ammoniti: Dimarco (P), Rigoni (P), Gervinho (P), Soriano (B), Scozzarella (P)



