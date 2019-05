Bologna-Parma, le pagelle: Orsolini e Pulgar decisivi. Bravo Krejci

Le pagelle di Bologna-Parma

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Mbaye 6, Danilo 6,5, Lyanco 7, Krejci 7; Dzemaili 6,5, Pulgar 7; Orsolini 7, Soriano 6 (75' Svamberg 6), Palacio 6; Destro 6 (66' Santander 6). Allenatore: Mihajlovic.

Parma (3-5-2): Sepe 5,5; Iacoponi 5,5, Bruno Alves 4, Bastoni 5,5; Gazzola 5,5 (61' Siligardi 6), Scozzarella 5,5, Sprocati 5,5 (65' Sierralta 5), Rigoni 6, Dimarco 6; Gervinho 5,5, Ceravolo 5,5 (61' Inglese 6,5). Allenatore: D'Aversa.

Orsolini 7 - Come al solito è tarantolato. Corre, non si ferma mai, sblocca il risultato e causa anche il rosso di Bruno Alves.

Pulgar 7 - Gestisce con ordine la fase di impostazione e, quando può, si rende pericoloso al tiro. Fortunato nel gol del 2 a 0.

Lyanco 7 - Gioca una partita solida e attenta. Bravo in fase di impostazione. Nel finale segna la rete del 3 a 0.

Krejci 7 - Schierato a sorpresa sulla fascia mancina, non fa rimpiangere Djiks e macina chilometri.

Danilo 6,5 - Coordina bene la difesa, aiuta Lyanco e mette la museruola a Ceravolo. Attento anche su Gervinho.





