Bologna-Roma 1-2|Dzeko di testa al 94esimo, niente da fare per i rossoblù

Sembrava che la partita fosse destinata a finire in pareggio ma all’ultimo minuto di recupero, un colpo di testa di Dzeko su cross di Pellegrini ha fatto portare a casa alla Roma la vittoria: 1-2. Sfuma per il Bologna l’obiettivo delle nove vittorie di fila in casa, in questa quarta giornata di serie A.

Una partita sofferta ma combattuta (ben 7 ammoniti, oltre a Mancini espulso nel finale per doppio giallo). La Roma di Fonseca raggiunge gli 8 punti, oltrepassando quella di Mihajlovic (assente per la terapia che sta effettuando), che rimane a 7 punti. Per tutto il primo tempo nessuna delle due squadre riesce a fare rete.

Al 14’ Sansone e Orsolini ci provano, parte il cross, la Roma riprende ma anche lei non conclude. Una situazione di stallo con un reciproco pressing a centro campo con incursioni sulle fasce laterali. Al 23’ Orsolini cerca il goal ma non riesce a sfondare la difesa, due minuti dopo ci prova Sansone che viene parato. Al 34’ la Roma con Pellegrini prova il goal ma il tiro risulta troppo debole.

All’inizio del secondo tempo è calcio di punizione della Roma da parte di Kolarov. Un tiro di potenza che supera la barriera e finisce in rete nell’angolo in alto a sinistra. Èil primo goal della partita. Al 52’ minuto è calcio di rigore per il Bologna. Tira Sansone che spiazza il portiere e centra la rete nell’angolo in basso a destra.

La situazione ritorna in pareggio. Al 60’ è Sansone a riprovarci in contro piede passandola ad Orsolini che calcia ma la palla viene deviata dal portiere. Al 74’ altro rischio per il Bologna con un calcio d’angolo. Pellegrini la gira con la testa verso la porta ma non la trova. Sempre Pellegrini tenta al 82’ minuto di trovare uno spiraglio ma la palla finisce fuori in alto a destra.

Due minuti dopo è la volta del Bologna con Palacio che tira il calcio di punizione ma non sfonda la barriera. Sembra che la partita sia destinata a finire in pareggio ma il colpo di testa di Dzeko entra e così la partita si conclude con la vittoria della Roma per 2-1.