Bologna-Sampdoria 2-1: le pagelle

Una partita giocata fino all’ultimo da ambe due le squadre soprattutto in attacco. Per tutto il primo tempo le porte rimangono inviolate. E’ solo a partire dal secondo tempo che cominciano i goal, due per il Bologna e 1 per la Sampdoria.

PAGELLE BOLOGNA

Skorupski 6,5, Mbaye 6,5, Danilo 6, Bani 7,Krejci, 6,5, Poli 6, Schouten 6, Dzemaili 6,5, Santander 6,5, Skov Olsen 6, Orsolini 6, Soriano 6,5, Palacio 7, Sansone 6.

Migliori today

Skorupski 6,5: discreta prova per il portiere surclassato solo dl tiro di Gabbiadini

Bani 7: grande giocata, è suo il secondo goal

Palacio 7: Ottima la prova e la rete

Peggiori today

Schouten 6: Prestazione sufficiente, si prende un’ammonizione

Sansone 6: ci prova ma non trova il goal

PAGELLE SAMPDORIA

Audero 6, Bereszynski 5,5, Murillo 6, Colley 6, Leris 6, De Paoli 6, Vieira 6,5, Bertolacci 5, Ekdal 6,5, Jankto 6, Caprari 6, Quagliarella 6, Gabbiadini 7.