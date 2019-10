Bologna batte Sampdoria 2-1. Goal di Palacio e Bani

Una partita giocata fino all’ultimo da ambe due le squadre soprattutto in attacco. Per tutto il primo tempo le porte rimangono inviolate. E’ solo a partire dal secondo tempo che cominciano i goal, due per il Bologna e 1 per la Sampdoria.

Alla fine del primo tempo il risultato è 0 a 0, con il Bologna che guida in attacco ma che non è ancora riuscito a raggiungere la rete. Al 3’ Dzeimal controlla un bel passaggio in area ma l’intervento dei difensori blucerchiati fa sfumare la possibilità. Il Bologna dimostra di cercare il punto fin dall’inizio, costringendo gli avversari alla difesa. Al 16’ è punizione per il Bologna, batte Sansone. La palla finisce in mezzo all’area di rigore ma l’intervento di testa della Sampdoria fa sfumare l’occasione. I ranghi dei genovesi rimangono serrati. Poco dopo c’è un'altra punizione per il Bologna, Palacio tira ma colpisce la barriera e la palla finisce fuori. Ma la Sampdoria non ci sta a giocare solo in difesa, Gabbiadini spreca un’ottima occasione in area di rigore sfiorando il palo sinistro. Al 33’ Palacio recupera un passaggio e tira, ma il portiere Emil Audero para la palla. Il Sampdoria mostra un bel gioco di squadra con lanci lunghi e scambi rapidi. Al 37’ Jankto ci prova con un tiro ma viene deviato dalla difesa rosso blu.

All’inizio del secondo tempo la Sampdoria difende bene ma risulta timida in attacco. Al 46’ calcio d’angolo per i blu cerchiati, un colpo di testa di De Paoli viene intercettato da Skorupski. Poco dopo arriva il primo goal per il Bologna, Palacio sfrutta l’assist di Soriano e sconfigge il portiere avversario. Palacio spinge in attacco e cerca la doppietta, smarca la difesa ma la palla finisce fuori di pochissimo sulla sinistra. AL 52’ palla dubbia, goal annullato per la Sampodoria che però non si da per vinta. Al 63’ infatti è goal per la Sampdoria di Gabbiadini con una palla in alto a sinistra. La Sampdoria si fa più aggressiva e spinge verso la porta rosso blu. Al 67’ è punizione per la Sampdoria ma Santander capisce in anticipo ed allontana la palla di testa. Al 54’ è punizione per il Bologna, Orsolini batte ma viene respinto dalla barriera. Al 77’ arriva il secondo goal per il Bologna, Bani coglie magistralmente l’occasione dettata da un pallone rimbalzato sui piedi in area. Si conclude così con il punteggio di 2-1 una partita giocata e agguerrita, soprattutto nel secondo tempo. Prossimo appuntamento per i rosso blu mercoledì quando dovranno vedersela in trasferta contro il Cagliari.