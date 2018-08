Bologna-Spal 0-1 | Kurtic decide il derby, l'esordio di Inzaghi è flop

Il Bologna perde 1 a 0 contro la Spal nel match della 1^ giornata di Serie A. Il derby emiliano è quasi una partita a scacchi tra Inzaghi e Semplici. Ci pensa Jasmin Kurtic, con un siluro, a rompere l'equilibrio. Nel finale espulso Adam Nagy. Ko per SuperPippo Inzaghi all'esordio.

Si gioca a ritmi piacevoli con i padroni di casa che al 7' vanno vicino al vantaggio con il bel tiro di Palacio disinnescato da Gomis. Passano cinque minuti e Mattiello, per poco, non trova il gol dell'ex. La gara, tolto qualche guizzo, è comunque bloccata, molto tattica. Al 20' Pulgar si prendere la prima ammonizione del campionato dei rossoblu.

Timida iniziativa del Bologna al 25' con Dzemaili: tiraccio però largo. Al 36' bell'azione di Missiroli che, però, calcia in curva. E' l'ultima emozione di un primo tempo chiuso senza reti. Nella ripresa Inzaghi mescola le carte con Nagy per Pulgar. Al 57' Missiroli fa bella sponda per Petagna: tiro di prima intenzione e bella parata di Skorupski.

Il Bologna torna al tiro al 60': una telefonata di Dijks a Gomis. Al 71' Kurtic fa 1 a 0. L'ex Atalanta converge, Dzemaili non lo segue e così parte un missile che batte Skorupski. Spal avanti. Serviva una magia per sbloccare la sfida. Inzaghi, allora, le prova tutte: Falcinelli e Orsolini per Gonzalez e Poli. Nel finale i padroni di casa, proprio con i due neo entrati, tenanto l'assalto alla porta di Gomis. Nel finale, invece, il Bologna non pareggia, colpisce il palo con Helander e finisce in 10 per il rosso a Nagy.

Il Tabellino di Bologna-Spal

Bologna (3-5-2): Skorupski 6; Gonzalez 5,5 (73' Falcinelli 6), Danilo 6,5, Helander 6; Mattiello 6,5, Poli 5,5 (77' Orsolini 6), Pulgar 5 (55' Nagy 4), Dzemaili 5,5, Dijks 6,5; Palacio 6,5, Santander 5,5. Panchina: Da Costa, Calabresi, De Maio, Mbaye, Svanberg, Krejčí, Okwonkwo, Orsolini. Allenatore: Inzaghi

Spal (3-5-2): Gomis 6,5; Cionek 6,5, Vicari 6, Felipe 6; Lazzari 5,5, Missiroli 6,5 (67' Luiz 6), Schiattarella 6,5, Kurtic 7 (86' Valdifiori sv), Fares 5,5; Antenucci 5,5, Petagna 6. Panchina: Milinković-Savić, Djourou, Šimić, Valoti, Moncini, Dickmann, Costa, Paloschi. Allenatore: Semplici

Marcatori: Kurtic (S)

Espulso: Nagy (B)

Ammoniti: Pulgar (B), Fares (S), Mattiello (B), Felipe (S)