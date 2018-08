Bologna-Spal, le pagelle: male Poli e Pulgar. Santander deve crescere

I voti

Bologna (3-5-2): Skorupski 6; Gonzalez 5,5 (73' Falcinelli 6), Danilo 6,5, Helander 6; Mattiello 6,5, Poli 5,5 (77' Orsolini 6), Pulgar 5 (55' Nagy 4), Dzemaili 5,5, Dijks 6,5; Palacio 6,5, Santander 5. Panchina: Da Costa, Calabresi, De Maio, Mbaye, Svanberg, Krejčí, Falcinelli, Okwonkwo, Orsolini. Allenatore: Inzaghi

Spal (3-5-2): Gomis 6,5; Cionek 6,5, Vicari 6, Felipe 6; Lazzari 5,5, Missiroli 6,5 (67' Luiz 6), Schiattarella 6,5, Kurtic 7 (86' Valdifiori sv), Fares 5,5; Antenucci 5,5, Petagna 6. Panchina: Milinković-Savić, Djourou, Šimić, Valoti, Moncini, Dickmann, Costa, Paloschi. Allenatore: Semplici

Migliori Today

Palacio 6,5 - E' sicuramente il leader tecnico della squadra di Inzaghi. Suo il primo tiro del derby.

Mattiello 6,5 - Volenteroso e generoso. L'ex di turno corre per due sulla sua fascia, bene anche in fase difensiva.

Danilo 6,5 - Buona la prima per l'ultimo arrivato. L'ex Udinese in pochi minuti di prendere la difesa del Bologna.

Peggiori Today

Nagy 4 - Entra nel secondo tempo, si vede poco e si fa anche espellere. Malissimo.

Pulgar 5 - Il cileno soffre i cambi di passo di Missiroli e, in avvio, si prende un giallo che lo condiziona.

Santander 5 - Bravo di testa, un po' meno nel cercare i giusti spazi. Ci prova ma deve trovare la miglior forma.

Poli 5,5 - Come Pulgar non riesce a spezzare il ritmo, suo e degli avversari.